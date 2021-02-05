Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi

05.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:07
Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi

ALMANYA'da hayatını kaybeden Mehmet Zeki Yıldırım ile Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri karıştı.

ALMANYA'da hayatını kaybeden Mehmet Zeki Yıldırım ile Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri karıştı. Türkiye'ye getirilip Trabzon'da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak getirildiği Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyünde defnedildi. 

Almanya'da bilinmeyen nedenle hayatını kaybeden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın ve aynı ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Cenazeler karışınca Elazığlı Mehmet Yıldırım'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise Elazığ'a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Mustafa Özdemir'in cenazesi, Trabzon'a gönderilerek Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, ilçedeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Yakınları karantinada olan Yıldırım'ın cenazesi, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyünde toprağa verildi.


Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi
Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi
Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi
Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Hande Erçel Barış Manço Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:12:42. #1.15#
title