Karışan cenazesi Elazığ'a getirilen Yıldırım, toprağa verildi

ALMANYA'da hayatını kaybeden Mehmet Zeki Yıldırım ile Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri karıştı. Türkiye'ye getirilip Trabzon'da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak getirildiği Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyünde defnedildi.

Almanya'da bilinmeyen nedenle hayatını kaybeden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın ve aynı ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Cenazeler karışınca Elazığlı Mehmet Yıldırım'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise Elazığ'a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Mustafa Özdemir'in cenazesi, Trabzon'a gönderilerek Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, ilçedeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Yakınları karantinada olan Yıldırım'ın cenazesi, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ