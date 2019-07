Karınlarındaki kitlelerden aynı gün kurtuldular

Kaynak: DHA

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde karnında dev boyutta kitlesi olan iki hasta, aynı gün ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren onkoloji uzmanı Opr. Dr. Serhat Şen, hastalara hiçbir belirti vermeden sadece hafif şişkinlik gibi gizli şikayetlere yol açan kitlelerden birinin 35 santim büyüklüğünde ve yaklaşık 7 kilo ağırlığında olduğunu söyledi. Dr. Şen, tüm kadınlara riskli durumlarla karşılaşmamaları için düzenli muayene olmalarını önerdi.Karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlerle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Nergiz Gökkaya (85) ve Ayşe Aydemir (51), yapılan değerlendirme sonucunda pelvik kitle saptanması üzerine jinekolojik onkoloji uzmanı Op. Dr. Serhat Şen tarafından yapılan ameliyatla, sağlıklarına kavuştu. İki hastada da belirti vermeyen ya da çok geç belirti veren, yavaş yavaş büyüdükleri için de ani değişikliklere yol açmayan tümörel yapılar bulunduğunu anlatan Opr. Dr. Serhat Şen, görüntüleme yöntemlerinin bazen net sonuç vermediğini söyleyerek, riskli bir ameliyat kararı verdiklerini dile getirdi. Ortalama 40'ar dakikalık ameliyatlarla iki hastanın da sağlığına kavuştuğunu anlatan Dr. Şen, "Nergiz hanımın iki yumurtalığında 20'şer santimlik iki kitle, Ayşe hanımdan ise rahim kaynaklı yaklaşık 35 santim ve 6,5-7 kiloluk bir kitle çıkardık. Hastalarda hiçbir belirti vermeden sadece hafif şişkinlik gibi gizli şikayetlere yol açan bir durumdu. Şanslıydık, kitle sadece rahimdeydi ve hiçbir yere yapışık değildi. Bazen her yere yapışık oluyor ve bizi çok zorluyor. Rahim ve yumurtalıkları alarak başarı elde ettik. Yaklaşık 1 ay sonra patoloji sonucu çıkacak" dedi.Kadınlarda benzer kitlelerin bir anda değil, belli bir süreçte ortaya çıktığını ifade eden Dr. Serhat Şen, her yıl yapılan düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Dr. Şen şöyle konuştu:"6 kadınlık organı ve 6 çeşit kanser var. Ancak sadece birinde tarama yapılabiliyor. Tarama yapılamaması demek hastanın kendini belirli aralıklarla muayene ettirmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Son iki hastamız muayenelerini biraz aksattıkları için tablo ilerlemişken karşımıza çıktılar. Biri 85 yaşında ve kalp sorunu bulunduğu için diğeri ise görüntüleme yöntemlerinde ileri derecede kanser düşündürdüğü için bu tip ameliyatlar her yerde yapılamıyor. Dolayısıyla bu hastalar çok daha erken ve kolay biçimde tedavi edilebilecekken daha kompleks ve sıkıntılı ameliyatlar gerekebiliyor. Herkese önerimiz muayenelerini belli aralıklarla yaptırmaları ve böylece problemlerin büyümeden tespit edilmesi."ÇIKARILAN KİTLE HASTALARI DA ŞAŞIRTTIİleri yaşı nedeniyle riskli grupta bulunan kalp yetmezliği hastası Nergiz Gökkaya, nefes alırken ve yemek yerken ciddi zorluklar yaşadığını belirterek, "Karnımda ağrı vardı. Acile geldim. Doktorlar, hemşireler yardım etti. Karnımdan büyük bir kitle çıkarıldığını duyunca şaşırdım. Nasıl olabilir, dedim. Ben böyle olduğunu bilsem daha evvel gelirdim. Allah onlardan razı olsun, beni kurtardılar, çok memnunum" dedi. Ayşe Aydemir ise, "Karnımda şişlik vardı. Buraya geldim ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. Tüm personele teşekkür ederim. Daha önce hiç gelmemiştim. Bayramdan sonra sıkıntılarım artınca hastaneye geldim" diye konuştu.Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Sorumlusu Doç. Dr. Serpil Aydoğmuş, kliniklerinin iki jinekolojik onkoloji ve bir yan dal uzmanı ile her türlü jinekolojik girişimi yapabilen Ege Bölgesi ve Türkiye'nin en büyük eğitim ve araştırma hastanelerinden biri olduklarını belirterek, çok yakında ikinci yan dal uzmanının da kadrolarına dahil edileceğini açıkladı. Doç. Dr. Aydoğmuş, "Bu iki hastamız gibi kapsamlı ve özellikli işlem gerektiren hastaların tedavileri hastanemizde multidisipliner yaklaşım ile yapılabilmektedir" dedi.