- Karıncadere'den 80 ton hafriyat çıkarıldı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, yağışlar sonucunda meydana gelebilecek su birikintisi ve baskınlara karşı tedbir almaya devam ediyor.

Yıldırım belediyesi, kış aylarında yağışların artması ile birlikte oluşabilecek su taşkınlarına karşı dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası yağışlarda dere yataklarında biriken yaprak, kum ve katı atıklar, giderleri tıkamaması için temizleniyor. Yine su akışını etkileyecek çalı, ot ve ağaçlara yönelik kosa ve budama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Karıncadere'de yürütülen çalışmalarda dere yatağından 80 ton toprak ve kum çıkarıldı.

Kış hazırlıkları kapsamında dere yataklarındaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz Belediye olarak temizlik çalışmalarını yerine getiriyoruz. Ancak temizlemek kadar korumak da önemli. Hemşehrilerimizden bu konularda daha hassas olmalarını istirham ediyorum. Çevreyi koruma noktasında bize yardımcı olurlarsa hem ilçemizi daha yaşanabilir hale getiririz hem de üzücü olayların önüne geçmiş oluruz" diye konuştu.