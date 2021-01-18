karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışını gören ünlü isimler soluğu evlerinin bahçelerinde aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Hande Erçel, şortla dışarı çıkarken Selin Ciğerci de derin yırtmaçlı geceliğiyle kendini bahçeye attı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ünlüleri de sevindirdi. Kar yağmasını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

KÖPEĞİYLE KARIN TADINI ÇIKARDI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçeli karı görünce köpeğiyle birlikte soluğu evinin bahçesinde aldı. Soğuğa aldırmadan mini şortuyla dışarı çıkan oyuncu, karın tadını çıkardı.

GECELİĞİYLE BAHÇEYE ÇIKTI

Kendi kozmetik markasını kuran iş kadını ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de soğuk havaya aldırış etmeyen ünlü isimler arasında yer aldı. Uyanır uyanmaz kar manzarasını görünce büyük mutluluk yaşayan Ciğerci, beyaz uzun yırtmaçlı geceliğiyle kendisini bahçeye attı. Karın üzerinde peş peşe poz veren Ciğeri, o anları "İyi pazarlar" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Selin Ciğerci ve Hande Erçel'in yanı sıra pek çek oyuncu ve şarkıcı da uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkarmak için soluğu dışarıda aldı.

İşte ünlü isimlerin kar sevincinden kareler...