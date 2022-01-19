Karın keyfini bakın nasıl çıkardı

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreleri bulurken, bir vatandaş kar keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetrelere ulaştı. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Kendini karların üzerine atan Sarı, ağaçların altına geçerek, salladığı dalların üzerinden gelen karlarla adeta banyo yaptı. Soğuk havaya aldırmadan masa kuran Sarı, yakınlarıyla karşılıklı oyun oynadı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. - SAKARYA