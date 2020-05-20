Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Salgın nedeniyle vaktini evde geçiren Defne Samyeli, sosyal medya hesabından evinin bahçesinde çektirdiği bir pozunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Samyeli, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Karantina sürecinde yaptığı sporları ihmal etmeyen Samyeli, son yaptığı paylaşımında da bunları gözler önüne serdi.

KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu. Hayatından sporu eksik etmeyen şarkıcı, Instagram hesabından karın kaslarının göründüğü bir pozunu paylaştı. Samyeli'nin göz emojisi koyarak paylaştığı fotoğrafa kızı Deren Talu'dan da kalp emojileri geldi.