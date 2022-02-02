Karın erimesiyle Suğla Gölü'nde su seviyesi yükseldi

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Geçtiğimiz yaz aylarında iyice suları çekilen ve kuruma tehlikesi ortaya çıkan Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü, son dönemde yağan karların erimeye başlamasıyla yeniden eski günlerine dönmeye başladı.

Yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceleri görmesi ile geçtiğimiz günlerde tamamen buz tutan Suğla Gölü, esen lodosun etkisi ile erimeye başlarken kar suları da gölü doldurmaya başladı.

Yaz aylarında 23 milyon metreküp sevilerine kadar gerileyen göldeki Su, şu anda 80 milyon metreküpe yükseldi. Karların erimesi ile eski kanallarda biriken sular da Devlet Su İşleri tarafından vanalarla pompalanarak göle akıtılıyor.

Yalıhüyük Belediyesi de kar temizleme çalışmalarında çarşı ve mahallelerden topladığı karları da yine kamyonlarla su kanallarına boşaltıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre 270 milyon metreküp kapasiteli gölde karların tamamen erimesi ile su seviyesinin 150 milyon metreküpü geçeceği tahmin ediliyor.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl bereketli bir kış sezonu geçiriyoruz. Belediye ekiplerimiz çarşı ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kamyonlarla topladığımız karları kanallara boşaltıyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bu yıl su sıkıntısı yaşamayacak." diye konuştu.