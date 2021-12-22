ERZURUM (İHA) - Karın başkenti Erzurum'da ekipler seferber oldu

ERZURUM Erzurum'da etkili olan kar ve tipi sonrası ekipler seferber oldu. Gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde biriken karları temizlemek için adeta seferber oldu.

Erzurum'da dün gün boyu yağan kar 372 mahallenin yolunu ulaşıma kapatırken Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler adeta seferber oldu. Gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler mahalleleri ulaşıma açmaya çalışırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise kent merkezinde biriken karları temizlemek için mücadele ediyor.

Kaldırımlarda oluşacak buzlanmaları engellemek adına sürekli olarak teyakkuzda olan ekipler kent merkezinde biriken karları da kamyonlarla şehir merkezinin dışına taşıdı.