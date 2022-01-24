Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yerel

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildiÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok ağaç kökünden sökülerek devrildi.

ÇORUM (İHA) - Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

ÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Çorum'da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, kent merkezinde birçok ağacın kökünden sökülmesine sebep oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde karın ağırlığına dayanamayan birden fazla çam ağacının dalları gövdelerinden ayrılarak kırılırken, bir çam ağacı da kökünden söküldü.

Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Son Dakika Haberleri

Çorum, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title