Karı-Kocanın Sokak Ortasında Emekli Polis Tarafından Öldürülme Anı Kamerada
Manisa Akhisar'da sokak ortasında tartıştıkları emekli polis tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulma anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Nisan'da sokak ortasında tartıştıkları emekli polis tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
EMEKLİ POLİS, ÇİFTLE ÖNCE TARTIŞTI ARDINDAN SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
28 Nisan'da 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli polis olduğu öğrenilen M.Ö. (63) isimli bir şahıs, Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran M.Ö. yerde karısının üzerine kapanan Mustafa Kaya'ya da ateş ederek öldürdü.
ÖNCE KARISI SONRA KENDİSİ ÖLDÜ
Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya, ardından da Mustafa Kaya hayatını kaybetti.
KIRIKKALE'DE TESLİM OLDU
Cinayetin ardından memleketi Kırıkkale'ye giden M.Ö.'nün 1 Mayıs tarihinde Kırıkkale emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Akhisar emniyetine teslim edilen cinayet zanlısı M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlı M.Ö.'nün, Mustafa-Zeynep Kaya çiftini alacak-verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafında da saniye saniye görüntülendi.
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Ölenin hiç mi suçu yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Genelde ölen haksızdırCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Recep, bunları yazarken neye dayanarak yazıyorsun, bizi de bir aydınlatabilir misin?senin bu akla mantığa sığmaz saçma yorumun çadır devletinde bile uygulanmaz.Bana bir tane örnek göster,sadece bir örnek.Deki:falanca bir adam var,su cinayeti işlediği zengin olduğu için dışarda,yada falanca polis,asker,savcı, şunu infaz etti,yada şu suçu ispatli işledi,içeri sokulmadi de.şu yazdığına var ya,bir yetkili denk gelse,suçtur. Ondan sonra başlarsın ben yazmadım çocuğum yazdı diye.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Borç yapmayın kim olursa olsun. Dert sahibi ediyor huzursuz ediyor 2 tarafıda. ALLAH RAHMET EYLESINCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Milletin yıllardır dişinden tırnağından biriktirdiği üç kuruşu dolandırırsan bunuda hakedersin.Kimse 63 yaşında cezaevine girmek istemez.Adamı bunu yaptırmak zorunda bırakanın hiçmi suçu yok !!!Cevap Yaz 85 2 Yayından Kaldır