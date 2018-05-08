Karı-Kocanın Sokak Ortasında Emekli Polis Tarafından Öldürülme Anı Kamerada

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Nisan'da sokak ortasında tartıştıkları emekli polis tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

EMEKLİ POLİS, ÇİFTLE ÖNCE TARTIŞTI ARDINDAN SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

28 Nisan'da 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli polis olduğu öğrenilen M.Ö. (63) isimli bir şahıs, Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran M.Ö. yerde karısının üzerine kapanan Mustafa Kaya'ya da ateş ederek öldürdü.

ÖNCE KARISI SONRA KENDİSİ ÖLDÜ

Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya, ardından da Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'DE TESLİM OLDU

Cinayetin ardından memleketi Kırıkkale'ye giden M.Ö.'nün 1 Mayıs tarihinde Kırıkkale emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Akhisar emniyetine teslim edilen cinayet zanlısı M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlı M.Ö.'nün, Mustafa-Zeynep Kaya çiftini alacak-verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafında da saniye saniye görüntülendi.