Kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021? Bayramda kargolar açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargoların çalışıp çalışmayacağı gündemde ki yerini koruyor. Tüm sene kesintisiz hizmet veren kargolar bayram günlerin de hizmet vermiyor. Vatandaşlar ise satın aldıkları ürünlerin teslimatında gecikmemeler olmaması için planlarını bayram öncesi veya sonrasına yapmalı. Peki, Kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021? Bayramda kargolar açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargoların çalışıp çalışmayacağı gündemde ki yerini koruyor. Tüm sene kesintisiz hizmet veren kargolar bayram günlerin de hizmet vermiyor. Vatandaşlar ise satın aldıkları ürünlerin teslimatında gecikmemeler olmaması için planlarını bayram öncesi veya sonrasına yapmalı. Peki, Kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021? Bayramda kargolar açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU 2021?

Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde.Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek. Arife gün ise bazı kargo şirketleri yarım gün bazıları ise tam gün hizmet veriyor.

Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL