Kargodaki Bal Kutularından 61,5 Kilo Eroin Çıktı

GAZİANTEP'te polis tarafından bir kargo firmasında yapılan aramada, bal dolu teneke kutularda 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, kentteki bir kargo firmasına baskın düzenledi. Kargo firmasında arama yapan ekipler, bal dolu 8 teneke kutuyu kesip, içine baktı. Ekipler, kestikleri 20'şer kilogramlık 8 teneke kutunun içerisinde toplam 61 kilo 500 gram eroin buldu. Uyuşturucuya el konulurken, teneke kutuların sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Gaziantep