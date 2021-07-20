Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?
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Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?

Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?
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Bayramda kargolar aracılığıyla gönderi alacaklar ya da gönderi bırakacak olan kişiler çalışma durumlarına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Aras Kargo, Sürat Kargo, MGN, UPS ve Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu? Peki, Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?

Bayramda kargolar aracılığıyla gönderi alacaklar ya da gönderi bırakacak olan kişiler çalışma durumlarına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Aras Kargo, Sürat Kargo, MGN, UPS ve Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu? Peki, Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde…

KARGO ŞİRKETLERİ BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo, Sürat Kargo, MGN, UPS ve Yurtiçi Kargo gibi şirketler resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle bayramda kargolar çalışmayacak. Kargolarda ilk teslimat günü 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü öğlene kadar olacak. Bu nedenle kargo verecekler ya da alacaklar bayramdan sonrayı beklemek zorunda olacaklar.

Son dönemde 15 Temmuz'da resmi tatil, 18 Temmuz'da Pazar tatili ve 4.5 günlük Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kargo teslimatlarında gecikmeler gerçekleşti. Satıcı firmaların büyük bir bölümü ise olası gecikmeyi öngörerek müşterilerini önceden bilgilendirmişti.

ARAS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

SÜRAT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

Açıklamada, "19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir'' denildi.

MNG KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

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