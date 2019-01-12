Kargo: İçimizde Bir Şeyleri Değiştirme İsteği Var

Grup tam kadro; vokalist Altay Oktar, gitarist Selim Öztürk, baterist Burak Karataş ve bas gitarist Mehmet Şenol Şişli; grubun hikayesini ve kendi müzik yolculuklarını anlattı.

"KARGO'NUN KURULUŞU"

"Aslında Selim benden daha eskidir, ama 1990 – 1991 yıllarında grubu birlikte kurduk" diyen Mehmet Şenol Şişli, daha sonra gruba Burak Karataş'ın katıldığını, yaklaşık bir yıldır da Altay'ın grupta olduğundan bahsetti.

"Altay aramıza katıldıktan sonra öncelikle eski şarkılarımızı tekrar Altay ile canlandırmak için uzun bir prova dönemimiz oldu" diyen Selim Öztürk, yazın Fethiye'de verdikleri konserin kendileri için bir başlangıç ve antrenman konseri olduğunu belirtti.

"ROCK: BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME İSTEĞİ!"

Rock müziğin genç, dinamik ve enerjik bir müzik türü olduğunu söyleyen Burak Karataş, "Ben klasik müzik dinlemeyi de çok severim ama rock hayatımda bambaşka bir yerdedir. Pink Floyd, Scorpions gibi gruplardan çok etkilendim. Bir ara Metallica'ya çarpıp geri döndüm" dedi.

"Üniversitede rock bölümü olsaydı ona girerdim. Rock bence bir duruştur" diyen Altay Oktar ise Türkiye'de rock grubu olup rock grubu gibi olmayan çok grup olduğunu belirterek "Pop olup aslında tamamen rock and roll olanlar da var. Tarkan'ın sahnedeki duruşu mesela" dedi.

Rock'ın müzikal olarak özgürlükçü bir müzik tarzı olduğunu belirten Selim Öztürk, "İnsanların birçok şeyi diyebildiği özgür bir ortamı var. O yüzden rock müzik çeşitlenebiliyor. Heavy, senfonik, hard olabiliyor. Deneysel yönü çok kuvvetli" dedi.

Mehmet Şenol Şişli ise "Rocka gelene kadar her şey blues ile başlıyor. Onun içinde acı var; aynı zamanda muhalif bir müzik. Bu açıdan baktığımızda rock da ifade biçiminde daha sert daha dışavurumcu bir hal alıyor. Özünde bir şeyleri değiştirme isteği var. Tıpkı bizim gibi" dedi.

Kaynak: Bültenler