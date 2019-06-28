Kargo aracından kaçak sigara çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerince aranan kargo aracında, 1020 paket kaçak sigara ile bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda sigara kaçakçılarının, kaçak sigaraları güvenli olması nedeniyle kargo şirketleri aracılığı ile naklettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede Kağızman'a bağlı Akçay köyünde yol kontrol ve arama noktasında tedbirlerini sıklaştıran jandarma, Iğdır'dan gelip Erzurum'a gitmek isteyen bir kargo aracını durdurup aradı.

Aramada, 5 şüpheliye ait 6 kolide 1020 paket kaçak sigara ile elektronik sigarada kullanılan bin paket sigara çubuğu ele geçirdi.

Olaya ilişkin yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA