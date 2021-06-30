Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
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Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan kargo aracındaki aramada 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan kargo aracındaki aramada 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki kontrolde, 06 CEP 362 plakalı kargo aracını durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valiz içinde 11 kilo esrar ele geçirildi. Z.D., R.E. ve Ö.Y., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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