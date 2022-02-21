Kargı Milli Eğitim Müdürü Genç, bakanlığın eğitim programına katıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç'in Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında düzenlenen eğitim programına katıldığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca Avrupa Birliği hibe desteğiyle PIKTES Projesi'nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında bakanlıkça ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik Antalya'da eğitim programı düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, eğitime Genç ile birlikte 450 ilçe milli eğitim müdürünün katıldığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Genç, "Dış göç nedeniyle bulunan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak bizler için mutluluktur. Amacımız, çocuklarımızı Türkiye sevgisiyle büyütmek ve her birini topluma kazandırmaktır. Seminerimizin ülkemize, milletimize ve ilçemiz eğitimine hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.