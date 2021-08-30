Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı

Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren büyük zaferin 99. yılı, Kargı'da da törenle kutlandı.

Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren büyük zaferin 99. yılı, Kargı'da da törenle kutlandı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığına ait çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma J. Asb. Çvş. Lütfiye Dudar tarafından yapıldı.

J. Asb. Çvş. Lütfiye Dudar, "Bu zafer ülkemizi parçalamak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyu sinsice hazırlanan planların, o gün için sonuncusu olan Sevr paçavrasının yırtılıp atıldığı, yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı tarihi bir zaferdir" dedi.

Kargı Kaymakamlığı'nda düzenlenen kutlama törenine, Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yard. Ömer Alay, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ile emniyet ve askeri personeller katıldı.

Konuşmanın ardından anma töreni sona erdi. - ÇORUM

Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı
Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı
Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı
Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kargı'da 30 Ağustos törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:35:04. #1.14#

title