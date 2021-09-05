Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
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Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu

Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş eden Halim Gün (71) yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaraladı.

KONYA'da bahçesindeki kargaya ateş eden Halim Gün (71) yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yaşa, hastaneye kaldırılırken, Halim Gün gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde meydana geldi. Halim Gün, müstakil evinin arka bahçesinde ağaçlarına dadanan kargaya tüfekle ateş etti. Tüfekten sıçan saçmalar, yan binanın birinci katındaki balkonda duran komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Yaşa'nın başına isabet etti. Annesinin kanlar içinde kaldığını fark eden oğlu Ali Yaşa (13), baba ile babaannesine seslendi. Yaşa ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kargayı da öldüren Halim Gün, gözaltına alındı.

'ANNEMİN BAŞINDAN KAN AKIYORDU' Olay sırasında balkon kapısının yanında olduğunu belirten ve yara almadan kurtulan Gülizar Yaşa'nın oğlu Ali Yaşa, şunları söyledi:

"Annem balkonun uç tarafından biber kesiyordu. Ben kapının orada duruyordum. O sırada silah sesi geldi. Daha sonra annemin yanına gittiğimde, başından kan akıyordu. Hemen içerdeki babam ve babaanneme seslendim. Bu sırada annem yere yığıldı. Sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Yandaki amca, kargaya ateş ederken saçmalar anneme isabet etmiş. Yan komşumuz zaman zaman bahçesindeki meyvelere karga gelmesin diye ateş ediyordu. Biz de silah sesini duyuyorduk" dedi. Soruşturma sürüyor.

  


Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu
Kargaya ateş ederken balkondaki komşu kadını vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya

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