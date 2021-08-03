Karesi'den Başkan Ergün'e davet
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Karesi'den Başkan Ergün'e davet

Karesi'den Başkan Ergün'e davet
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Balıkesir'e bağlı Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Orkan, yağlı güreşlerin sembolü kırmızı dipli mum hediye ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetimini, 61. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Balıkesir iline bağlı Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Yağlı Güreş Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Başar Atikbay, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kırmızı dipli mum hediye ederek, 6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetimini davet etti. Davetleri nedeniyle memnuiyetini dile getiren Başkan Ergün, 61. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Karesi Belediye Başkanı Orkan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü de ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler

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