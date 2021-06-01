Karesi Belediyesi'nden Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi
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Karesi Belediyesi'nden Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi

Karesi Belediyesi'nden Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi
Habermetre - Haberler | Toplum

KARESİ BELEDİYESİ'NDEN ARMUTALAN MAHALLESİ'NE KÜLTÜR MERKEZİ Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı.

KARESİ BELEDİYESİ'NDEN ARMUTALAN MAHALLESİ'NE KÜLTÜR MERKEZİ

Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. "Geleneksel Gürcü Mimarisi" örnek alınarak yapılacak olan merkezin bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Karesi Belediyesi, ilçenin sanatsal ve kültürel faaliyetlerini zenginleştirme çalışmalarına devam ediyor. Hazırladığı projeler ve yaptığı çalışmalar ile ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkan Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi'ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleştirilecek olan proje ile inşa edilmesi planlanan kültür merkezi, "Geleneksel Gürcü Mimarisi" örnek alınarak tasarlandı.

Armutalan Mahallesi'nde Karesi Belediyesi'ne ait 1361 metrekare yüzölçüme sahip arsa üzerinde yapılacak olan kültür merkezi 2 katlı ve toplam 742 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek. Kültür Merkezi'nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik çok amaçlı toplantı salonu bulunacak. Merkezin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

BAŞKAN ORKAN: "KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Karesi Belediyesi'nin yaptığı projeler ve çalışmalar ile ilçeye değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, insan odaklı hizmet ettiklerinin belirtti. Karesi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkate çeken Başkan Orkan, "Çalışmalarımızla çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi, Atatürk Kültür Evi, Karesi Bey Türbesi gibi tarihi ve kültürel yapılarımızı kentimize kazandırdık, kazandırıyoruz. Bu hizmet, Sadece bir kültür merkezinden ibaret değil. Yeni şehircilik anlayışımızın, İnsan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. İnşallah yeni merkezimizde, yine güzelliğin sesi yankılanacak. Neşenin, huzurun, esenliğin sesi duyulacak" dedi.

Kaynak: Habermetre

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