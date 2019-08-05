Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Samsun'da iki kardeşin bıçaklı ve silahlı kavgası hastanede son bulurken, biri silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.

5.08.2019 12:54
Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Samsun'da iki kardeşin bıçaklı ve silahlı kavgası hastanede son bulurken, biri silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. ve B.S. adlı kardeşler arasında kavga çıktı. Kavgada B.S. bıçakla B.S.'ye saldırdı, diğer kardeş de tabancayla ateş açtı. Kardeşlerden biri silahla bacağından yaralanırken, diğer kardeş ise elinden bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kardeşler tedavi altına alındı. Silahla yaralama yapan B.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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