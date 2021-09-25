Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 21. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan haber sizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

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