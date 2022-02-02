Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 47. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 47. Bölüm yeni bölüm fragmanı izleme linkini araştırıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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