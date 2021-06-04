Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 16. Bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak merak etti. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 16. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 16. Bölüm fragmanı izle!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!"

Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.