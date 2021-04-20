Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı! Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim 9. bölüm izle

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı! Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 9. bölümü ardından Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 9. bölüm izle

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KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMFULL İZLE!

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 9. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 9. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 10. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMFRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim 9. bölüm izlemek için tıklayınız!

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır