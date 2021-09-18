Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kardeşlerim 20. bölüm full izle! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim canlı izle!

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

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