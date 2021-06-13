Kardeşlerim Orhan ölecek mi? Kardeşlerim Orhan öldü mü, yaralandı mı? Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 17. Bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümünden ardından yaşananlar izleyiciye Kardeşlerim Orhan ölecek mi? sorusunu sordurdu. Tiyatro'nun sonunun kanlı bitişi ile gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Kardeşlerim Orhan ölecek mi? Kardeşlerim Orhan öldü mü, yaralandı mı? Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde!

Berk'in tiyatro oyunu kanlı bitti. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 17. Bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümünden ardından yaşananlar izleyiciye Kardeşlerim Orhan ölecek mi? sorusunu sordurdu. Doruğu vurmak isteyenlere karşı yeğeninin hayatını kurtarmak isteyen Amca Orhan ölecek mi? Kardeşlerim Orhan öldü mü, yaralandı mı? Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde!

KARDEŞLERİM ORHAN ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinin 17. Bölümünde Berk'in tiyatro oyunu gerçeğe dönüştü Kanlı biten tiyatro oyununda Orhan yaralandı. Doruğu vurmak isteyenlere karşı, Amca olan Orhan yeğeni Doruğu korumak adını tiyatro sahnesinde önüne atladı ve kendi vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Amca Orhan'ın ölüp ölmediği ve yeni gelişmeler gelecek bölümde (18. Bölüm) belli olacak.

Kardeşlerim dizisinin 18. bölümünde Kadir cinayete teşebbüsten tutuklanıyor. Fakat Amca Orhan'ın ölüp ölmediğine dair bir sahne gösterilmiyor. Henüz Orhan ölecek mi? sorusuna net bir yanıt yok.

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM FRAGMANI