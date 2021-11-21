Kardeşlerim'in Kadir'i diziden ayrılıyor mu? Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim'den neden ayrıldı?

Kardeşlerim Kadir ölecek mi? Kardeşlerim Kadir yaralandı mı? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı, başka diziye mi geçecek? (Kardeşlerim Kadir) Halit Özgür Sarı kimdir, nereli? Hangi dizide rol alacak? Kardeşlerim Kadir diziden mi ayrılacak? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Peki, Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi çıkacak?

KARDEŞLERİM KADİR DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Kadir kaza geçirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Kadir vefat etti ve diziden ayrıldı.

Twitter paylaşımı şu şekilde:

Buna göre Kardeşlerim Kadir vefat ederek diziye veda ediyor.

HALİT ÖZGÜR SARI DİZİDEN ÇIKTI MI? HANGİ DİZİYE GİDECEK?

Evet, Kardeşlerim Kadir (Halit Özgür Sarı) bugün Kardeşlerim dizisine veda etmiş oldu. Halit Özgür Sarı yeni bir diziye mi geçecek henüz bilinmiyor. Resmi bir açıklama yapılmadı.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet