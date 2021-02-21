Kardeşlerim: Emel kimdir? Kardeşlerim dizisinde Emel Eren rolünü canlandıran Aylin Akpınar kimdir?
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Kardeşlerim: Emel kimdir? Kardeşlerim dizisinde Emel Eren rolünü canlandıran Aylin Akpınar kimdir?

21.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:01
Kardeşlerim: Emel kimdir? Kardeşlerim dizisinde Emel Eren rolünü canlandıran Aylin Akpınar kimdir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir Kardeşlerim: Emel kimdir? Kardeşlerim dizisinde Aylin Akpınar rolünü canlandıran Aylin Akpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim: Emel kimdir? Kardeşlerim dizisinde Emel Eren rolünü canlandıran Aylin Akpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: EMEL EREN KİMDİR?

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

KARDEŞLERİM: AYLİN AKPINAR KİMDİR?

2012 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aylin Akpınar 9 yaşının içindedir. 2018 de Pınar Süt reklamlarında oynayarak oyunculuğa başlayan Aylin Akpınar Boyner ve Defacto'nun da çocuk modellerinden biridir. İlk olarak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde yer alan Aylin Akpınar daha sonra İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştır.

Aşk Ağlatır dizisinde Ada'nın çocukluğunu canlandırarak dikkat çeken Aylin Akpınar Kardeşlerim dizisi ile ilk defa bir dizi de bu kadar ön plana çıkma fırsatı bulmuştur. Yusuf Güney Gün menajerliğin oyuncusu olarak sektörde yer alan Aylin Akpınar yüzlerce oyuncu arasından Kardeşlerim dizisine seçilme başarısı gösterdi.

Aylin Akpınar ilkokul 3. sınıf öğrencisi olan 2012 doğumludur ve 9 yaşındadır.

DİZİLERİ

Keşke Hiç Büyümeseydik 2018

İstanbullu Gelin 2018

Aşk Ağlatır 2020

Kardeşlerim 2021

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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