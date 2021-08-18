Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
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Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin hayranları, Kardeşlerim'le ilgili ilginç bir konuyu gündeme taşıdı. Bu ilginç konu ise; Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Aybike'nin (Melis Minkari) giydiği külotlu çoraplar! İşte detaylar...

Genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk yer alıyor. Dizi, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini anlatıyor.

"DAHA ÖZENLİ GİYDİRİLMESİ İSTENİYOR"

Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerini yükselterek başarılı bir şekilde devam ederken dizinin hayranları hiç akıllara gelmeyecek bir konuya dikkat çekti. Konu, bağımsız TV yorumcusu Deniz Tural'ın, dizinin yapım ekibine izleyicilerin bir dileğini aktarmasıyla başladı. Tural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Sevgili @ngmediatv ve #Kardeşlerim ekibine bir mesajım var dizinin sevenlerinin ricasıyla. Asiye karakterinin kıyafetleriyle alakalı bir değişim yaşanması isteniyor. Okul formasının bedenine uygun bir şekilde olması ilk koşul. Daha özenli giydirilmesi isteniyor. Teşekkürler."

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi patlak verdi!

Kaynak: Snob Magazin

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar tepki çekti
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar tepki çekti
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