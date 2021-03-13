Kardeşlerim dizisi ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim oyuncuları kimler?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Merakla beklenen Kardeşlerim dizisi ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim bu akşam yayınlanacak. Haftalardır izleyicilerin merak ettiği dizi saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak! Peki, Kardeşlerim dizisi ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim oyuncuları kimler?

KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim dizisi her Cumartesi saat 20.00'da yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarının yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da başlayacak.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren