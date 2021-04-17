Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 9. bölüm yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümünde neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 9. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da ATV ekranlarında başlayacak. Kardeşlerim canlı izle! ATV canlı izle! Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim sezon finali bölümünde neler olacak? Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Celil Nalçakan'ın başrollerinde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 9.bölüm izle!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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