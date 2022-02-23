Kardeşlerim 41. Bölüm 2. Fragmanı | Arkadaş gibi mi? Aşk gibi mi?
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Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif Atakul),
Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),
Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),
Aylin Akpınar (Emel),
Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),
Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).
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