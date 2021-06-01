Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kardeşlerim 15. bölüm izle, son (15) bölüm full izle!

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kardeşlerim dizisinin 15. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim 15. bölüm izle, son (15) bölüm full izle!

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KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında bu akşam 15. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 15. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 16. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Kardeşlerim 15. Bölümde ne oldu?

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

Kardeşlerim 14. Bölümde ne olmuştu?

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.

Kardeşlerim dizisinin konusu

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Kardeşlerim 15. Bölüm İzle

Kardeşlerim dizisinin 29 Mayıs günü yayınlanan 15. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Kaan Sevi