Kardeşinin yokluğuna alışamıyor...Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti
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Kardeşinin yokluğuna alışamıyor...Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti

Kardeşinin yokluğuna alışamıyor...Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bulduğu her fırsatı Selçuk Tektaş'ın mezarında geçiren Alişan, bugün de kuralı bozmadı.

Bulduğu her fırsatı Selçuk Tektaş'ın mezarında geçiren Alişan, bugün de kuralı bozmadı..

Alişan, kardeşinin mezarında çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

İLK PAYLAŞIM 20 GÜN SONRA

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya 20 gün sonra geri döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " 

Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak.  Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Kaynak: Hürriyet

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Kardeşinin yokluğuna alışamıyor...Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti - Haberler Magazin
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