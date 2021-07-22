Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin
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Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dua eden herkese teşekkür ederek "Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Ünlü sanatçı Alişan'ın 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi göre 38 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş, önceki akşam durumunun ağırlaşmasıyla hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan Alişan, dün kardeşini son yolculuğuna uğurladı.

KARDEŞİ İÇİN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Gözyaşı bir an olsun dinmeyen ve ayakta dahi durmakta güçlük çeken Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından kardeşinin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "2 çocuğum 2 yeğenim vardı. Artık 4 çocuğum var hepsi bana emanet" dedi.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin

"ALLAH'IM KİMSEYİ SAĞLIKLA SINAMASIN"

Bugün yeni bir paylaşım yapan Alişan, hem teşekkür hem de şifa dilediği paylaşımında "Selçuk için dua eden herkesten Allah razı olsun. Allah'ım kimseyi sağlıkla sınamasın inşallah. Hastanelerde şifa bekleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Allah'ım tüm hastalara şifa versin
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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