Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti
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Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti

Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti Sivas'ta yaşayan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin, kardeşinin bağışladığı ilikle sağlığına kavuştu.

02.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:51

Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti

Sivas'ta yaşayan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin, kardeşinin bağışladığı ilikle sağlığına kavuştu. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız'ın üniversiteden mezun olan Gültekin'in diplomasını evine giderek teslim etti

SİVAS - Sivas'ta yaşayan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin, kardeşinin bağışladığı ilikle sağlığına kavuştu. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız'ın üniversiteden mezun olan Gültekin'in diplomasını evine giderek teslim etti.

Sivas'ta yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Turan Gültekin, 2015 yılında yakalandığı Lösemi hastalığını kardeşi Melike Gültekin'den yapılan ilik nakliyle yendi. Hastalığın başladığı dönemde Kayseri Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2.sınıf öğrencisi olan Gültekin, hayali olan diplomaya 5 yılın ardından kavuştu. Gültekin, 2018 yılında başladığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Çocuk Gelişimi bölümünden geçtiğimiz günlerde 93 not ortalamasıyla mezun oldu. Gültekin'e diplomasını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız evinde teslim etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, engellerin hiçbir şeye engel olmadığını belirterek, "Pandemi sürecinde farklı illerde yaşayan öğrencilerimizde diplomalarını gönderiyorduk. Şehrimizde de engelli bir kardeşimize diploma vermek istedik. Çok başarılı kardeşimiz. 93 ortalamayla bitirmiş okulunu. Geldik, ailesi ile tanıştık. Kendisine de diplomasını ve transkriptini taktim ettik. Biz engellerin hiçbir şeye engel olmadığını biliyoruz. Kardeşimizde örnek. Rahatsızlığına rağmen okulu çok iyi bir dereceyle bitiren kardeşimiz. Biz bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Bu başarıyla gireceğini de düşünüyoruz. Engelliye yardım noktasında en büyük destek anne, baba ve kardeşler. Biz burada onu da gördük. Biz kendilerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Engelli arkadaşlar hiçbir zaman vazgeçmesinler"

Ahmet Turan Gültekin, üniversiteyi memleketinde okuduğu için zorluk çekmediğini belirterek "2015 yılı Temmuz ayında Lösemi ameliyat teşhisi kondu. Ardından 1 buçuk yıla kadar kemoterapi tedavisi aldım. Daha sonra Kayseri'ye nakil edildim. Kardeşimden yüzde 100 uyumlu nakil oldum ve ilik tuttu. 6 ay sonra iyileşme sürecindeyken hastalık tekrar etti. Birkaç tedavi aşaması daha yaşadık ve buralara kadar geldik. Ben ilk üniversiteme 2013-2014 eğitim- öğretim yılında başlamıştım. İkinci sınıf öğrencisiyken rahatsızlığım kendini gösterdi. Başka şehirde okuyamayacağımı anladım, o yüzden sınava hazırlandım. Okuyabileceğim bölümlere baktım, burayı yazdım ve geldi. Memleketimde olduğum için okumakta zorluk çekmedim. Engelli arkadaşlar hiçbir zaman vaz geçmesinler, üzüntü kaygıya gerek yok, Rabbim var" dedi.

"Abimin üniversite bitirdiği için çok mutluyum"

Ağabeyine ilik naklinde bulunan Melike Gültekin, "Abimin üniversite bitirdiği için çok mutluyum. Çok zor bir süreçti ama Rabbime şükür atlattık" dedi.

Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti

Kaynak: İHA

Manşet

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