Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden "Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı
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Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden "Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı

Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden 'Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kardeşler arasında çıkan kavgada ölen ağabeyin dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Can alıcı gelmiş canım almaya" yazarak şarkı paylaştığı ortaya çıktı.

Konya'da kardeşler arasında çıkan kavgada ölen ağabeyin dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Can alıcı gelmiş canım almaya" yazarak şarkı paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan ağabey Rahim Aslan (35) ile eve girmesini istediği kardeşi U.A. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine U.A., ağabeyi Rahim Aslan'ı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Rahim A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan kardeş U.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Rahim Aslan'ın aynı gün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Can alıcı gelmiş canım almaya" yazarak bu sözlerin yer aldığı şarkıyı paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşılan şarkıda, "Can alıcı gelmiş canım almaya, benim can vermeye dermanım mı var?" sözleri yer alıyor. - KONYA

Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden 'Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı
Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden 'Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı
Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden 'Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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