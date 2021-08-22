Kardeşinin adına okul yaptıracak
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Kardeşinin adına okul yaptıracak

Kardeşinin adına okul yaptıracak
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Alişan, geçtiğimiz ay Covid 19'dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın adını yaşatmak için harekete geçti. Şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş için okul yaptırma kararı aldı.

Şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş için okul yaptırma kararı aldı. Adının sonsuza kadar bir okulda yaşamasını isteyen şarkıcı, hayata geçirmeyi planladığı başka projelerinde de kardeşinin adını yaşatacak. Kariyerinde kardeşinin emeğinin çok büyük olduğunu dile getiren Alişan, her boş vaktinde annesi ve babası ile kardeşinin mezarına gidip dua ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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