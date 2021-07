Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün defnedilen Selçuk Tektaş'ın ardından gözyaşı döken Alişan, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri paramparça etti. Kardeşinin maneviyatını yaşatacağını söyleyen Alişan, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" dedi.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kardeşinin fotoğrafını paylaşan Alişan, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." dedi.