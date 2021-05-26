Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı
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Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 57 yaşındaki Hasan Ateşli, evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli'nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim'i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Ateşli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli'nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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