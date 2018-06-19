Kardeşine Kızdı Evi Yaktı

Sivas'ta iddiaya göre aralarında paralarında anlaşmazlık çıkan iki kardeşten biri evi ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde Ali ve Gültekin Susuz kardeşler arasında maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Kardeşine sinirlenen Ali Susuz iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada evi ateşe verdi.

Evden çıkan dumanları gören komşular durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.