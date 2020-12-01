Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı
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Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı

01.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:45

Bursa'da kardeşine ait kamyonu çalan bir kişi, polisten kaçarken içinde 4 kişinin bulunduğu bir çekici ile bir polis otomobiline çarptı. Polis ekiplerinin durdurmak için lastiklerine ateş ettiği kamyon kaldırıma çarparak kaza yaparken, kamyonu çalınan kardeş olay yerine geldiğinde hırsızın ağabeyi olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

İstanbul'da yaşadığı ve uzun süredir ailesinin haber alamadığı Emrah K.(27), iddiaya göre dayısının nakliye şirketinde çalışan kardeşi Mertcan K.(23)'ya ait kamyonun anahtarının üzerinde olmasını fırsat bilip çaldı. Kaçarken iş yeri otoparkında park halindeki bir kamyona da çarpan Emrah K. olay yerinden kamyon ile birlikte kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sesi duyan Mertcan K. ve iş yeri çalışanları kamyonun götürüldüğünü görünce polisi arayarak çalıntı ihbarında bulundu.

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı

ÖNCE KURTARICIYA SONRA POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Kamyonun plaka modelini alan ekipler çalıntı kamyonun peşine düştü. Polis ekiplerinin çevre yolunda fark edip peşine düştüğü 34 AF 0508 plakalı kamyon polisin dur ihtarına durmayıp yoluna devam etti. Çevre yolu Çöplük Kavşağından Eski Gemlik Yolu yönüne dönen kamyon bu güzergahta kaçarken önünde seyreden içerisinde 2 çocuklu bir ailenin bulunduğu 16 DL 855 plakalı kurtarıcıya ve takipte bulunan 16 DY 241 plakalı sivil trafik ekip aracına çarptı. Buna rağmen yoluna devam eden kamyon polis ekiplerinin amansız takibi sonrası yol kenarındaki kaldırıma çarpıp durdu. Ön tekerlekleri ve motoru dağılan kamyondan fırlayan parçalar seyir halindeki bazı otomobillere zarar verdi. Yaralı halde kamyondan inip kaçmaya çalışan Emrah K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen şüpheli için olay yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı.

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı

OLAY YERİNDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kamyonu çalındığı için polisi arayarak ihbarda bulunan Mertcan K. ise olay yerine geldiğinde hırsızın ağabeyi olduğunu gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ağabeyinin İstanbul'da ikamet ettiğini son bir haftadır ailesinin haber alamadığını belirten Mertcan K. Ağabeyinin daha öncede benzer suçlardan sabıkalı olduğunu kamyonu çalan hırsızın ağabeyi olduğunu olay yerine geldiğinde öğrendiğini söyledi.

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Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı

Şüpheli Emrah K. 112 ekipleri ve polis nezaretinde hafif yaralı halde hastaneye kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı
Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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