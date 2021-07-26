Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu!
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu! Alişan her gün kardeşini ziyarete gidiyor! İşte ayrıntılar...

Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan,ayakta durmakta zorlanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Alişan'ın ve ailesinin haykırışları herkesin yüreğini burkmuştu. Cenaze sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acısnı kelimelere döken ünlü sanatçı, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

Alişan, kardeşinin vefatından sonra Feriköy Mezarlığı'na uğurlanan Selçuk Tektaş'ı her gün ziyarete gidiyor. Ünlü sanatçı o günden beri Tektaş'ı yalnız bırakmıyor ve her gün mezarı başında dua ediyor.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu!
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu!

Kaynak: Snob Magazin

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri burktu! - Haberler Magazin
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