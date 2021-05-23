Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki! Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı işaret etti

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay'ın gözaltına alınmasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Peker, "Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" paylaşımını yaptı.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"NEDEN SADECE BENİM KARDEŞİMİ ALIYORSUNUZ?

Bu gelişmenin ardından Sedat Peker, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Peker, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

KUTLU ADALI'YI ÖLDÜRMEK İÇİN YARDIM İSTEDİKLERİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Sedat Peker, Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı öldürmek için kendisinden yardım istediğini, kardeşi Atilla Peker'i göndereceğini söylediğini ancak Adalı'nın daha sonra Ağar ve Eken'e bağlı başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.