Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret
Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
23.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:12
Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, "Kardeş şehrimiz Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA