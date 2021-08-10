Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu
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Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden, haftalar sonra sosyal medyaya geri döndü. Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu...

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.

Alişan hem sosyal medyaya hem de sahnelere dönme kararı aldı. Alişan ölen kardeşinin çocuklarını ve kendi çocuklarını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulundu.

Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi de belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

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Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu

Kaynak: Snob Magazin

Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
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Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın ilk paylaşımı bakın ne oldu - Haberler Magazin
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