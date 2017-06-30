Kardemir Karabükspor'da Sağlık Kontrolleri

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kardemir Karabükspor'da 9 futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.



Özel Medikar Hastanesinde takım doktorları gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, Hakan Aslantaş, Serdar Deliktaş, Cristian Tanase, Vladimir Rodic, Çınar Tarhan, Batuhan Kurt, Mustapha Yatabare, Andriy Bliznichenko ve Barış Başdaş yer aldı.



Kırmızı-mavili oyuncular, solunum ve efor testinin ardından kan örneği verdi ve bazı servi·slerde muayene oldu.



Kardemir Karabükspor'da daha önce de 9 oyuncu sağlık kontrolünden geçmişti.