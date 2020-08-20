KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar, KBÜ Rektörü Polat'ı ziyaret etti Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Refik Polat'ı ziyaret etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Refik Polat'ı ziyaret etti.

Genel Müdür Utkanlar, ziyarette yaptığı konuşmada, 40 yılı aşkın çelik üretim tecrübesinde akademi ve sektörün bir arada olmasını her zaman savunduğunu söyledi.

Rektör Polat da üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkin ve daha kalıcı hale gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ve istekli olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar eşliğinde KBÜ Demir Çelik Enstitüsüne geçildi. Akademik personel ile birlikte enstitü olanaklarını ve kabiliyetlerini yerinde inceleyen Utkanlar, çelik üretimi ve kalite konusundaki deneyimlerini ve sorularını ilgili kişilere aktardı.

Kaynak: AA